В Запорожской области в ДТП попали пять автомобилей - госпитализировано три человека

В пятницу, 19 января, в Мелитополе случилось дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Так, около 21:40 на проспекте 50-летия Победы столкнулись «Toyota RAV4» и «Toyota Camry». После чего автомобили отбросило на припаркованные неподалеку «ВАЗ-2108», «Daewoo Espero» и «Opel», которые также получили механические повреждения.

В результате аварии водителя «Toyota Camry», водителя «Toyota RAV4» возрастом 22 года и его 18-летнего пассажира с травмами различной степени тяжести госпитализировали в местную больницу. Сейчас правоохранители устанавливают личность водителя «Toyota Camry», который в тяжелом состоянии попал в реанимационное отделение больницы.

В полиции открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине из-за тумана на мосту произошло массовое ДТП с участием 10 машин.