Николаевские спасатели пять раз оказывали помощь водителям, застрявшим в пути из-за гололеда

В Николаевской области в субботу, 20 января, в связи с погодными условиями подразделения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области пять раз привлекались для предоставления помощи водителям на автодорогах.

Об этом сообщает Главное управление Чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области

«Во время патрулирования и вследствие редких обращений водителей, из снежных заносов (преимущественно из-за гололеда) освобождены пять автомобилей в которых находилось 10 человек. Особого внимания требуют два эпизода», - говорится в сообщении.

Так, на Новоодещине, спасатели 21 Государственной пожарно-спасательной части вытащили на проезжую часть автомобиль «ВАЗ 2101», водитель которого не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и столкнулся с деревом. Инцидент произошел вблизи села Лишнее. Люди при этом не пострадали.

На Вознесеньщине, дежурный караул 12 Государственной пожарно-спасательной части оказал помощь водителю грузовика, который во время движения не справился с управлением, съехал в кювет на автомобиле «Volkswagen Lt 35», в результате чего транспортное средство перевернулось на бок. Три человека, находившиеся в нем не пострадали. Спасатели зацепили грузовик специальным аварийно-спасательным автомобилем, сначала поставили на колеса, а затем вытащили на проезжую часть. Транспортное средство своим ходом продолжило движение.

В ГСЧС уверяют, что в целом ситуация на дорогах области контролируется всеми соответствующими службами, дороги проездные во всех направлениях.

Всего от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлекалось семь единиц техники повышенной проходимости и 25 человек личного состава.

Напомним ранее сообщалось, что в Николаеве и области до 24 января продолжится дождливая и снежная погода.