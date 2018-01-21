На Одесчине пенсионер обстрелял из ружья бригаду, ремонтировавшую линии электропередач

В Арцизском районе Одесской области местный житель обстрелял из ружья бригаду, проводившую ремонт линии электропередач, поврежденной из-за непогоды, передает Униан со ссылкой на отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

ЧП произошло в селе Долиновка.

«На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач, поврежденной в результате стихийного бедствия. Чтобы восстановить подачу электроэнергии, работники РЭС спиливали ветви деревьев у дома местного жителя», - сообщили в отделе.

В это время 68-летний хозяин вышел во двор и потребовал прекратить ремонтные работы. Началась ссора, в ходе которой мужчина вынес из дома охотничье ружье и начал стрелять.

Отмечается, что пострадавших нет. На место происшествия были вызваны работники полиции. Правоохранители изъяли ружье, разрешения на которое у мужчины не оказалось. По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, что ранее в центре Одессы произошла перестрелка, в ходе которой были ранены трое полицейских. Выяснилось, что устроивший стрельбу оказался активистом «партии Сталина» - его ликвидировали сотрудники полиции. Позднее в больнице умер тяжело раненный во время перестрелкиполицейский.

Также ранее на Одесчине моряк взял в заложники свою семью и угрожал их убить.