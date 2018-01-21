В Николаеве ночью горели два маршрутных такси

В Николаеве, в воскресенье ночью 21 января спасатели ликвидировали пожар припаркованных «Iveco Daily» и «Merecedes-Benz Sprinter».

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре транспортных средств припаркованных по адресу проспект Центральный поступило на экстренный номер «101» 21 января в 00:21.

На место выезжали два отделения государственных пожарно-спасательных частей Центрального и Заводского районов города. В 00:35 спасатели локализовали пожар, в 00:52 - ликвидировали на площади пять метров квадратных. От ГСЧС всего привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава.

Причину пожара и обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске Николаевской области во вторник, утром 16 января горел припаркованный «Mercedes Sprinter», в результате пожара также поврежден рядом стоящий «ВАЗ».