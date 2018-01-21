Группа киевских туристов попала в снежную лавину в Карпатах и самостоятельно сошла с горы

В Ивано-Франковской области вечером 20 января к спасателям поступило сообщение о том, что группа туристов из Киева в составе 7 человек вблизи озера Неистовое попала под снежную лавину.

Об этом в эфире «112 Украина» сообщила и.о. пресс-секретаря Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области.

«20 января в 18:20 к спасателям поступило сообщение о том, что группа туристов из Киева в составе семи человек вблизи озера Неистовое попала под снежную лавину. Туристы отказались от помощи спасателей и самостоятельно сошли с горы», – отметили в ГосЧС.

Сейчас все они находятся в удовлетворительном состоянии.

При этом, по информации Укргидрометцентра, передает «Униан», сегодня в горных районах Ивано-Франковской, Закарпатской и Львовской областей ожидаются снегопады и метели.

«По данным Укргидрометцентра, 21 января в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется, а в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Карпатах, 9 января, девушка во время прохождения туристического маршрута не удержалась на склоне и упала в 300-метровую пропасть. В результате падения она получила травму ноги и рваные раны рук.