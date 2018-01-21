В центре Праги горел четырехзвездочный отель – погибли четыре человека

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В центре Праги произошел пожар в четырехзвездочном отеле Eurostars David. В результате погибли три человека, сообщает Aktualne.

Еще девять получили ранения. Пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое пожарных.

По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный кондиционер на первом этаже здания. Огонь быстро распространился на несколько этажей.

Пожар в пятиэтажном здании начался вечером в субботу, 20 января, к его тушению привлекли 17 единиц техники. Пожарные эвакуировали из здания 34 человека, в основном иностранцев. Огонь тушили четыре часа.

Позже сообщили о том. что количество жертв пожара увеличилось до четырех человек. Как передает УНН, две госпитализированные женщины скончались в больнице. 

Катерина Вовченко

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