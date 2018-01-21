В серой зоне боевики обстреляли микроавтобус: один человек погиб, еще один – ранен

Вблизи линии разграничения, в так называемой серой зоне, пострадали два человека.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

«От лиц, которые следуют через линию разграничения украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленевка двое гражданских лиц – пассажиров микроавтобуса пострадали то ли в результате обстрела, то ли в результате поражения осколками от подрыва неизвестного взрывного устройства. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, информация уточняется. Пограничники известили представителей международных организаций», - говорится в сообщении.

Позже в пресс-центре штаба АТО сообщили, что в серой хоне боевики обстреляли автобус, в результате чего один человек погиб, еще один – получил ранения.

В штабе АТО отметили, что российские СМИ распространяли информацию о том, что автобус якобы был обстрелян силами антитеррористической операции. В штабе такие действия называют попыткой дискредитации украинских военных.

«Такие циничные действия российских наемников направлены на дискредитацию украинской армии в канун визита на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга», - отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее сообщалось о том, как украинские военные медики спасли жизнь российского диверсанта, брошенного на поле боя.