В Николаеве полиция разыскивает свидетелей ДТП, участник которого скрылся с места аварии

Николаевская полиция разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, участник которого скрылся с места аварии.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.

Так, разыскивается грузовой самосвал «ЗИЛ» синего цвета, водитель которого 21 декабря, около 17:25 на проспекте Героев Украины в районе перекрестка с улицей Гвардейская, допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель-Рута», и покинул место совершения происшествия.

«В связи с этим, отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют какие-либо сведения о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам 063-148-55 -43, (0512) 53-18-44, 102 или обратиться по адресу: город Николаев, улица Новозаводская 1б / 1, кабинет 113», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Николаевщине полиция разыскивала свидетелей шести дорожно-транспортных происшествий, участники которых скрылись с места аварий.