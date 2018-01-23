В Центральном районе Николаева из-за неосторожного курения в квартире произошло возгорание

В понедельник, 22 января, в Центральном районе Николаева из-за неосторожного курения горела квартира.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 11:57 жильцы пятиэтажного жилого дома по адресу проспект Героев Украины сообщили спасателям о пожаре в квартире на третьем этаже. Спасателей сообщили соседи, которые почувствовали запах дыма на лестничной клетке.

Прибывшие дежурный караул 1 Государственной пожарно-спасательной части и дежурная смена оперативно-координационного центра в присутствии сотрудников полиции деблокировали двери квартиры и обнаружили на кухне 65-летнего мужчину. Его доставили в городскую больницу с предварительным диагнозом - отравление продуктами горения.

В 12:08 пожар на незначительной площади локализовали, а в 12:16 - ликвидировали. Причина возгорания - неосторожность хозяина во время курения. От ГСЧС работало 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что в Заводском районе Николаева из-за неосторожного курения в пожаре погибли два человека.