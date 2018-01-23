На Одесчине две 18-летние девушки катались на привязанных к машине санях и попали в ДТП – их забрала «скорая»

В селе Троицкое Беляевского района Одесской области две 18-летние девушки катались по проезжей части на санях, привязанных к автомобилю, и столкнулись со встречным авто.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

"Установлено, что к одной из подруг вечером приехал друг на автомобиле. Девушки захотели покататься на санях. Ради развлечения они привязали двое саней к автомобилю, парень сел за руль и начал катать девушек по центральной улице села. Во время движения сани занесло на встречную полосу, где в это время двигался другой автомобиль, и между ними произошло столкновение", - говорится в сообщении.

Пострадавшие получили телесные повреждения средней тяжести и в настоящее время находятся в больнице.

Тест на наличие алкоголя в крови водителей автомобилей оказался отрицательным.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается следствие.