В Кривом Роге водитель совершил самоубийство после остановки патрульными

В Кривом Роге патрульные остановили водителя за нарушение правил дорожного движения. Во время того, как полицейские составляли протокол, мужчина наложил на себя руки.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Кривого Рога на своей странице в Facebook во вторник, 23 января.

В понедельник, 22 января, полицейские остановили автомобиль DAF. При проверке документов выяснилось, что водитель лишен прав. Водитель заметно нервничал, заявляют в полиции.

Во время составления патрульными протокола, водитель заперся в своем автомобиле.

Заглянув в салон, полицейские обнаружили, что у водителя отсутствуют признаки жизни, а вокруг шеи обмотан ремень.

Правоохранители вызвали скорую помощь и попытались проникнуть в грузовик, чтобы оказать помощь водителю, но было поздно. По прибытию скорая констатировала смерть водителя, заявили в полиции.

Напомним, в Мариуполе полицейские штурмовали дом, чтобы спасти пьяную женщину от самосожжения.