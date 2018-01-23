«Как в фильме Хичкока»: На юге Одесской области замечено аномальное нашествие скворцов

В последние дни жители юга Одесской области наблюдают небывалое нашествие скворцов. Огромные стаи этих птиц буквально атаковали Болград и Измаил.

Об этом сообщает «Трасса Е-95»

«В центре Болграда все деревья, дороги и аллеи буквально покрыты птицами, гомон скворцов слышен за несколько кварталов», — сообщает издание. — Особенно они облюбовали городские парки и скверы, где растет софора».

Несмотря на завораживающее зрелище, есть и негативные моменты – прохожим приходится прятаться, так как сверху на них буквально сыпется дождь отходов жизнедеятельности пернатых.

По словам экологов, теплая осень и аномально теплый декабрь сыграл с перелетными пернатыми злую шутку: птицы отказались покидать наши края, а с наступлением морозов и снегопадов страдают из-за нехватки пищи и массово слетаются в населенные пункты в ее поисках.

Напомним, в Одесской области район уже пять суток остается без света из-за непогоды.