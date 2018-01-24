Погибшие у реки на Николаевщине девушки собирались праздновать новоселье и везли на праздник продукты

Погибшие в селе Новокантакузовка Доманевского района девушки сели с мужчиной в лодку, чтобы забрать продукты для празднования новоселья.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Напомним, что ранее на Николаевщине в Южном Буге перевернулась лодка с людьми - погибли две молодые девушки.

Выяснилось, что Сергей со своей женой Викторией и Анной собирались переправиться на другой берег от своего дяди. С собой у них были продукты, которые они везли, чтобы отпраздновать новоселье.

Когда лодка перевернулась, девушки в зимней одежде сразу пошли на дно, а Сергей бросился их спасать. Первой он достал Викторию, после подбежал к Анне, которая была метрах в трёх от берега и теряла сознание. Достав обеих девушек он побежал звать на помощь.

Обеспокоенные родственники, выдвинувшись на поиски, нашли в воде телефон одной из девушек. Позже им позвонили рыбаки и рассказали, что нашли Виктора замерзшим и без сознания. Викторию нашли в камышах, а Анна смогла пробежать полтора километра от реки в сторону села, но в тридцати метрах от крайнего дома упала. Её нашли по следам на снегу, люди говорят, что слышали, как она звала своего мужа.

По словам фельдшера выездной бригады Вознесенской станции скорой помощи Александра Халитова, когда ее нашли, грудная клетка была слегка теплая. Это свидетельствует о том, что немного времени прошло с момента смерти и возможно, если бы она не побежала, ее бы спасли. Виктор здоров, однако находится в состоянии шока и почти ни с кем не разговаривает.

Отмечается, что лодку так и не нашли. Предполагают, что она затонула, так как в ней были повреждения. Несмотря на трагедию люди не прекращают переправляться через реку. По их словам, магазина в селе нет и продукты купить они могут лишь на другой стороне.