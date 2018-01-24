На Одесчине военные освободили из «снежного плена» беременную женщину

Из-за существенного ухудшения погодных условий на юге Украины к борьбе со стихией приступили подразделения оперативно-тактической группировки «Юг».

Об этом сообщил InfoResist заместитель командующего оперативно-тактической группировки «Юг» по морально-психологическому обеспечению полковник Алексей Палиенко.

В частности, минувшей ночью военнослужащие отдельного батальона РЭБ грузовым автомобилем Урал 4310 на участке дороги между населенными пунктами Воскресенка и Новотроицкое освободили из снежного плена 6 гражданских автомобилей, преодолев снежные заметы, привезли масло для трактора, который расчищает дороги и доставили в Новотроицкое машину с роженицей на борту.

Той же ночью автомобильный взвод из состава батальона морской пехоты вытащил из снежных заносов 9 легковых и 6 грузовых автомобилей, которые были заблокированы в районах населенных пунктов Крестовка, Аскания Нова и Новотроицкое.

В то же время военнослужащие взвода материального обеспечения на трассе Херсон-Мелитополь вблизи поселка Нижние Торгаи извлекли из снега застрявшие автомобили.

Несмотря на сложные погодные условия спасательные работы продолжаются, военнослужащие ОТУ «Юг» помогают местным жителям преодолевать последствия непогоды.

Напомним, в Одесской области район уже пять суток остается без света из-за непогоды.