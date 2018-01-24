Самолет с телами погибших в Кабуле украинцев прибыл в Украину, – Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о прибытии в Украину самолета с телами украинцев, погибших во время теракта в Кабуле.

Об этом министр написал в Twitter.

"Ужасное террористическое нападение на отель в Кабуле унесло жизни 7 украинцев. Самолет с телами погибших уже в Украине. Горе, от которого нет лекарств ... Глубокие соболезнования родным и близким", - написал министр.

Напомним, 20 января, несколько вооруженных боевиков ворвались в отель Intercontinental в Кабуле и открыли огонь по его гостям. После 17 часов спецоперации экстремисты были ликвидированы.

В результате теракта погибли по меньшей мере 43 человека, в том числе 11 иностранцев. По данным посла Украины в Афганистане, погибли семеро граждан Украины, еще 19 украинцев удалось спасти. Ответственность за нападение взяла на себя организация Талибан.

Отметим, что среди погибших в Кабуле украинцев оказался летчик из Николаева.