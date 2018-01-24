В Вознесенском районе Николаевщины нашли бешенство – кошка покусала двух человек

В январе в Вознесенском районе Николаевщины у погибшей кошки обнаружили вирус бешенства.

Об этом сообщается на «Facebook»-странице «Міська влада Вознесенська».

В больницу обратился мужчина, который живет в садовом кооперативе «Солнечный» на территории Александровского поселкового совета. Он заявил, что домашняя кошка покусала его и жену и погибла. Лабораторные исследования подтвердили, что у животного был вирус бешенства.

На данный момент проведено заседание государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Вознесенской райгосадминистрации, введен карантин по бешенству животных на территории кооператива «Солнечный» с прилегающими к нему угодьями и лесным массивом. Также утвержден комплексный план мероприятий по ликвидации бешенства.

Напомним, ранее в горздраве уверяли, что в Николаеве есть вакцины от дифтерии, столбняка и бешенства.