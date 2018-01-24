В Чернигове маршрутка столкнулась с троллейбусом, пострадал 12 человек

В Чернигове сегодня, 24 января, маршрутка столкнулась с троллейбусом, в результате аварии пострадали 12 человек. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Чернигова.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Любецкой около девяти часов утра.

Сообщается, что водитель маршрутки не справился с управлением и допустил столкновение с троллейбусом, который остановился. Указано, что во время столкновения женщина-водитель троллейбуса чинила токоприемники, ее в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из черниговских больниц.

Различные травмы получили 11 пассажиров маршрутки, в том числе несовершеннолетняя девушка. Все пострадавшие госпитализированы в больницы, в общем, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что водитель маршрутки не пострадал, мужчина объяснил, что его ослепило солнце. На месте происшествия работают полиция и медики.

Напомним, на территории морпорта Черноморска автобус с людьми врезался в поезд, есть пострадавшие.