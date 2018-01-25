В Николаеве спасли двух лебедей, которые оказались в «ледовой ловушке»

В Николаеве сотрудники ГСЧС спасли лебедей, который примерзли к льду на реке.

Об этом в «Facebook» написал николаевец Александр Плахтий.

Он отмечает, что заметил, как лебедь пытались взлететь и у них это не получалось.

«Позвонил в ГСЧС. Перезвонили из 10-го отряда, уточнили обстоятельства и место. Созвонились со специалистом из зоопарка. Одного лебедя подняли на крыло, и он улетел на середину лимана к полынье, к другим птицам. Еще одного из Варваровки, по словам спасателей, завезли в зоопарк. Спасателям большое спасибо!» - сообщил Плахтий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вознесенске спасатели вытащили двух коров из смотровой ямы гаража.