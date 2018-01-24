На Харьковщине в палаточном городке 92-й бригады произошел пожар, четверо резервистов пострадали

В ночь на среду, 24 января, в Харьковской области произошел пожар на территории палаточного городка 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, в результате пострадали четверо военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе 92-й омбр.

Пожар возник в одной из палаток, где временно проживают военнослужащие оперативного резерва первой очереди. Военные оперативно эвакуировали личный состав, однако во время тушения четверо резервистов получили ожоги легкой степени.

По предварительным данным, пожар возник во время использования обогревателя для поддержания тепла в палатке.

Напомним, 26 сентября на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар, повлекший за собой серию масштабных взрывов. Осколки от снарядов летели в дома жителей населенных пунктов, расположенных вокруг. В результате пострадали две женщины. Из-за чрезвычайной ситуации из опасной зоны были эвакуированы до 30 тыс. местных жителей.