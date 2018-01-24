На Ровенщине сестры-пенсионерки замерзли насмерть в собственном доме

В селе Старый Корец Ровенской области в частном доме обнаружили трупы двух пенсионерок, которые умерли от переохлаждения.

Об этом сообщила пресс-офицер Нацполиции Ольга Олейник, передает Радио Трек.

«В доме по месту жительства были обнаружены два трупа 71-летней женщины и ее 65-летней сестры. В доме не было электроснабжения и отопления. Проживали вдвоем. При поверхностном осмотре тел признаков насильственной смерти не было. Женщины умерли от переохлаждения организма», — рассказала пресс-офицер Нацполиции.

При этом сельский голова Игорь Якубец отметил, что бабушки попрошайничали и вели себя странно. В доме погибших полицейские нашли 2000 долларов и более 10 000 гривен.

Напомним, в Одесской области район уже пять суток остается без света из-за непогоды.