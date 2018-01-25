На трассе между Херсоном и Николаевом водитель джипа «отомстил» малолитражке, которая его не пропустила

На трассе М-14 между Херсоном и Николаевом водитель черного внедорожника так отомстил водителю малолитражки, что тот попал в ДТП.

Видео происшествия в группе «Автобыдло.Николаев» опубликовала Светлана Некрасова-Бойко.

Судя по всему, инцидент случился в Херсонской области (в Николаевской области гораздо меньше участков этой трассы оборудованы отбойниками). На видео показано как водитель внедорожника сначала пролетает по трассе и упирается в малолитражку. Водитель джипа, вероятно посчитал, что белая легковая машина его не пропускает, резко пошел на обгон и перестроился как раз «перед носом» у малолитражки. Водитель белого автомобиля вынужден был остановиться, и в него влетела ехавшая за ним машина. В комментариях под постом пользователи осуждают поступок водителя внедорожника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция разыскивает свидетелей нескольких ДТП, участники которых скрылись с места аварий.