В Запорожье подозреваемый в покушении на полицейского пытался покончить с собой, услышав решение суда

В Запорожье мужчина, которого подозревают в покушении на полицейского, попытался покончить с собой прямо в зале суда. Инцидент случился сразу после того, как суд огласил решение о взятии подозреваемого под стражу.

Об этом сообщает «ТСН».

Так, услышав решение Шевченковского районного суда Запорожья, мужчина достал лезвие и попытался перерезать себе горло. От смерти его спасли полицейские, которые среагировали и остановили подозреваемого. В результате мужчина получил лишь незначительный порез.

Мужчина оказался на лаве подсудимых после того, как в середине января ранил соседа-полицейского. По информации СМИ, подозреваемый якобы затопил его квартиру, а когда полицейский пришел к нему ругаться, мужчина выстрелил ему в голову из самодельного оружия. Пуля прошла в миллиметрах от глаза сотрудника правоохранительных органов, он сейчас находится в больнице.

Во время попытки самоубийства мужчина кричал, что только защищался, и не хочет в тюрьму.

«За что меня? Я не нападал, я защищался! Я убью себя, я не буду, я серьезно говорю», — кричал подозреваемый.

Напомним, в Никополе на суде отец убитого мужчины взорвал две гранаты.