На Николаевщине на трассе столкнулись легковые автомобили – два человека погибли, еще двое пострадали

В Николаевской области, на трассе М14 в районе села Нечаянное 25 января столкнулись автомобили «BMW» и «Citroen».

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы случившегося.

На данный момент подробности происшествия пока неизвестны, полиция только прибыла на место ДТП. По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что, по предварительным данным, 46-летний житель Одессы – водитель «BMW» выехал на встречную полосу, где врезался в «Citroen», которым управлял житель Южноукраинска.

В результате ДТП погибли 38-летний водитель «Citroen» и пассажир этой машины возрастом примерно 50 лет. Водитель «BMW» и его 30-летняя пассажирка получили травмы, их доставили в Больницу скорой медицинской помощи в Николаев. По факту случившегося начато уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»).

Напомним, ранее сообщалось, что возле Николаева «маршрутка» после столкновения с грузовиком врезалась в дерево.