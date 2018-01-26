Жительница Львова попросила полицию найти своего сына, который прятался в собственной комнате

Во Львове 10-летний мальчик решил прогулять школу и вернулся домой тайком от родителей. В итоге его мать подумала, что мальчик пропал без вести и обратилась в полицию.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

В полицию за помощью обратилась львовянка, которая сообщила, что ее 10-летний сын исчез по дороге в школу.

«Правоохранители немедленно начали поиски мальчика. Для выяснения всех обстоятельств сотрудники ювенальной превенции приехали к женщине домой и во время осмотра помещения обнаружили пропавшего школьника за кроватью в его комнате. Мальчик рассказал полицейским, что не хотел идти в школу, потому вышел из дома и спрятался поблизости. Дождавшись, когда из квартиры все уйдут, он вернулся. С ним и его родителями провели профилактическую беседу», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине полиция нашла двух сбежавших девочек.