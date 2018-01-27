В Николаеве горела пристройка к двухэтажному зданию, в которой хранились дрова

В четверг, 25 января, в Ингульском районе Николаева спасатели ликвидировали пожар пристройки к двухэтажному зданию на улице Строителей.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

На место происшествия выехали два отделения Государственных пожарно-спасательных частей и дежурная смена оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС. На месте пожара выяснили, что огнем охвачена пристройка в котором хранились дрова. Спасатели не допустили увеличения площади возгорания, которая на момент прибытия первого подразделения составила 50 квадратных метров.

«В 15:35 пожар локализовали, 15:51 - ликвидировали на той же площади, причина возгорания устанавливается. От ГСЧС привлекалось 15 человек личного состава и три единицы техники», - говорится в сообщении.

Напомним, что в трёх районах Николаевщины из-за неправильного использования печи горели дома.