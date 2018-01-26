Водолазы нашли тело мужчины, который ранее провалился под лёд на Николаевщине

На Николаевщине спасатели нашли тело мужчины, который ранее провалился под лёд.

Об этом сообщил начальник Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Максим Грицаенко на своей странице в Facebook.

Напомним, что в среду, вечером 24 января на реке Южный Буг мужчина, ради сокращения пути домой решил перейти через лед и утонул. В течение суток спасатели безрезультатно продолжали поиски его тела.

В пятницу, 26 января, в 16:05 водолазы нашли тело погибшего мужчины.

Напомним, ранее сообщалось, что ежедневно дети одного из микрорайонов Первомайска на Николаевщине рискуют жизнью, чтобы добраться до школы на учебу. Они ходят зимой по замерзшей воде, когда она тает – переправляются на противоположный берег реки на утлой лодочке.