В Николаеве пенсионер умер на ступеньках по пути в свою квартиру – во всем винят неработающий лифт

В Николаеве вечером 26 января в доме №16 по проспекту Центральному умер пожилой мужчина. По предварительной версии, он не выдержал подъем пешком в свою квартиру.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили родственники жильцов этого дома.

По их словам, в этом доме 17-18 января неизвестные похитили тросы из лифта, из-за чего лифт не работал. На пятом этаже мужчине стало плохо, и он умер до приезда скорой помощи.

Родственники жильцов дома говорят, что коммунальное предприятие «Николаевлифт» не спешило ремонтировать лифт. В подъезде дома появились объявления о сборе денег на ремонт лифта – по 320 гривен с квартиры.

В Заводском отделе полиции «Преступности.НЕТ» подтвердили, что на пятом этаже данного дома нашли тело 82-летнего мертвого мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая займется выяснением обстоятельств случившегося. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), как того требует процедура в случаях со смертельным исходом.

Директор КП «Николаевлифт» Максим Хиврич отрицает, что его предприятие собирало деньги на ремонт лифта среди жильцов. Он предположил, что сбор денег могли инициировать жильцы дома.

- Там кабеля вырезаны. В первом, шестом и седьмом подъездах вырезанные кабеля. Второй восстановлен уже. Финансирование… Позавчера Департамент ЖКХ дал гарантийное письмо, что когда-то он эти работы профинансирует. Кабель я заказал, в понедельник завод пришлет кабель на все три подъезда дома №16. Лифты не работают из-за краж, которых сейчас по городу очень много… На один лифт нужна бригада из двух человек, которые будут работать целый день. На один лифт – один день, - сказал Хиврич.

Напомним, что в феврале 2015 года в Николаеве из-за неработающего лифта женщина умерла на ступеньках от сердечного приступа.