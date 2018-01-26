«С быдлом нужно говорить на его языке. Иначе не понимает» - волонтеры группы «Матвеевский лес»

Сергей Савченко О том, как в Матвеевском лесу под Николаевом группа активистов выполняет функции добровольных дружинников, СМИ уже сообщали. Волонтеры высаживают деревья, убирают лес от мусора, пресекают вырубку, незаконную добычу песка.

Старый Новый год ребята встретили, нарядив ими же высаженные сосны.

- Наша акция проходила два дня, 13-го и 14-го января. Таким образом, мы показали, что Новый год можно встретить, не срубая хвойные деревья, - говорит Сергей Савченко – лидер инициативной группы «Матвеевский лес», - над балкой натянули пешеходный мост, который был освещен. С мостика открывался сказочный вид на участок украшенного игрушками и гирляндами леса.

Ранее с этого места вывезли горы мусора. Деревья высаживали там, где лес выгорел во время летних пожаров.

- Растить хвойные деревья – дело очень хлопотное, - говорит Сергей Савченко, - с 2003 года мы высадили около шести тысяч саженцев, которые нам предоставил лесхоз. Последние три года сажаем сосну. Ее приживаемость, к сожалению, в нашем климате очень плохая. И растет сосна медленно. Для эксперимента я у себя возле дома также посадил два саженца, из которых принялся только один. За 16 лет деревце выросло всего на 2,8 метра. Так долго сосны и в лесу растут. И вот представьте, что перед каждыми новогодними праздниками народ идет в лес «за елочкой»… Если этому не препятствовать, то лес этот может скоро вообще исчезнуть.

В декабре волонтеры провели акцию по опрыскиванию деревьев специальным, ими самими приготовленным, раствором. Если после этого дерево занести в теплое помещение, оно будет издавать невыносимый специфический запах. Только за сутки при помощи распылителя обрабатывали около трехсот сосен. Не одна тысяча гривен на эту работу была собрана через соцсети в Интернете. Сберегли тогда от вырубки тысячи деревьев.

Матвеевский лес – уникальное место под Николаевом, традиционное для отдыха горожан на природе среди хвойных деревьев. Особенно здесь многолюдно в начале мая, богатого на выходные. Беда лишь в том, что убирать за собой привыкли не все. И после любителей зеленого туризма остаются горы мусора. А еще лес долгое время был объектом незаконной добычи песка.

Сергей Савченко, создал свою команду неравнодушных людей. Сам он родом из Крыма. В Николаев переехал 17 лет назад. По образованию преподаватель физкультуры. Занимается предпринимательством в сфере спортивного инвентаря. А охрана леса – проявление активной жизненной позиции.

- Выгнать из лесу песочников было тяжело, но мы это сделали, - рассказывает Сергей, - Дело в том, что возле леса есть официально действующий карьер. Его здесь можно купить. Но некоторые особо предприимчивые люди решили – зачем покупать песок в карьере, если можно его набрать и так? Да еще собственный бизнес на этом сделать. Со временем образовалось около пятидесяти небольших браконьерских карьерчиков. Основа таких бизнес-проектов - частные грузовики. Схема проста. Вначале человек работал сам водителем на грузовике с парой грузчиков. В дальнейшем, получив прибыль, такой «предприниматель» покупал еще пару «ЗиЛов», нанимал на работу копателей. А потом на браконьерские деньги приобретал джип, на котором уже приезжал руководить работой подчиненных.

У таких бизнесменов появились целые династии. В одной были отец и три сына…

- И как же удалось от них избавиться?

- Мы с моими единомышленниками стали дежурить в лесу. Когда обнаруживали копателей вызывали полицию. Но намного действенней оказалось наши собственные усилия и привлечение других общественников.

- Почему так?

- Браконьеры четко понимают рассредоточение полиции. Из райцентра Новая Одесса, находящегося на большом расстоянии, приедут не сразу. А большая часть леса относится к Новоодесскому району. Когда звоним «102», то спутник может вызов переключить на какой-то другой отдел полиции. А браконьеры копают на «спорной» территории. Были и случаи крышевания со стороны полиции, и об этом тоже знаем. Сначала один «правоохранитель» начал «грузить» копателей, наводя на «нужные» мысли. Предположительно каждый из них потом платил по 2 тысячи гривень в месяц за «лицензию». Когда мы их начали бить, они начали звонить «крыше», а «крыша» не брала трубку…

- Бить?..

- Ну, скажем так, воздействовать физически. Понимаешь, с месяц я с ними пытался разговаривать. Ребята, мол, так и так, нехорошо это вы делаете, не нужно так делать и т.п. Иногда это срабатывало. Но редко. Вызывал полицию. Копателей отвозили якобы в райотдел. А спустя 2 часа эти парни уже были дома. А мне в полиции отвечали, что признаков уголовного преступления с их стороны нет. Мы писали экологам. И там тоже было «глухо». И тогда пришлось на этих браконьеров «переть буром». Я понимал, что если я сдамся, то они и дальше будут приезжать, и уже у меня на глазах нагло копать будут. И мне придется отводить глаза в сторону. Я бы этого не пережил. Поэтому говорил - либо вы тут копаете, и я тут «лягу», либо вы отсюда уйдете при моей «помощи». С быдлом надо говорить на его языке. Иначе не понимает.

Мы не спали по ночам полгода, дежурили в лесу, появлялись в самый для неожиданный для браконьеров момент. В соцсетях даже распространяли сообщения, что за информацию о копателях выдадим 200 гривень. Слух о нашей работе разошелся быстро. Нам очень помогли ребята из «Правого сектора», «Национального корпуса», поддержкой которых мы заручились.

- Был случай, когда браконьеры стреляли…

- Да, это был, пожалуй, самый резонансный случай. В 2014 году дело было. Во время утренней пробежки я обнаружил в лесу свежевырытую траншею. А спустя несколько дней, местные жители сообщили о грузовиках, которые сюда приехали. Мы с товарищами отправились на это место и застали копателей за работой. Мы «скрутили» их. И тут приехал их хозяин и выстрелил мне под ноги из охотничьего ружья. Мы вызвали полицию. Приехало несколько нарядов. Подтянулись другие общественники, «Правый сектор», наши друзья мотоциклисты из Баловного. Более сотни человек всего было. «Шум» поднялся сильный. Интересно, что лесник, который там появился, начал предъявлять мне претензии, мол, какие у нас полномочия порядок здесь наводить? Я говорю, что мы делаем за него его работу. А он начал рассказывать, что, мол, у него зарплата всего 1500 гривень, да и ту не платят, а жить на что-то надо… Скорее всего, он с браконьерами в сговоре был. Вот такие дела.

- Можно сказать что в Матвеевском лесу песок уже никто не ворует?

- Да, я могу это утверждать. Копатели ушли на соседние территории. Но там уже пусть ими занимаются другие «команды».

«Дядя любит свой дачный участок и поэтому гадит на природе. Не будь как дядя»

Уже легендой стали акции «Матвеевского леса» по возврату мусора его «законным владельцам». Речь идет о тех, кто не просто оставляет после себя мусор, а вывозит его, надеясь на безнаказанность.

Из сообщений активистов группы «Матвеевский лес» в Facebook: «На остановке «Ясная поляна» ожидал автобус в город и наблюдал, как дядя на автомобиле «Ford Sierra» бордового цвета остановился у обочины, где образовалась свалка, и высыпал из ведра мусор, тем самым дав старт новому мусорному сезону. Дядя думал, прокатит, дядя думал всем пофиг. Дядя любит свой дачный участок и поэтому гадит на природе. Не будь как дядя». В дальнейшем активисты объявили новый сезон борьбы со свалкой на природе и решили вернуть отходы их «владельцу». Горожане выяснили, где находится дача хозяина «Ford» и перекинули ему через забор кучу мусора. Кроме того, они оставили ему напоминание на воротах, что больше не стоит выбрасывать мусор в неположенных для этого местах.

Еще один «непонятливый» горожанин вывез целую грузовую машину мусора в лес. Активисты по выброшенным фотографиям и личным вещам вычислили хозяина «имущества» и… отвезли и высыпали мусор прямо ему во двор. Интересно, что этот житель микрорайона Матвеевка ранее заключил договор на вывоз мусора, но продолжал самостоятельно выбрасывать его в лесу.

«Теперь мы спокойны, вернули все в сохранности. Соседи хозяев этого дома, говорят, что те часто теряют свои вещи. Ну теперь, надеемся, будут внимательнее, а то время сейчас трудное, того и гляди народ что-то прикарманит», — с иронией написали активисты в соцсети по поводу своей акции.

«Один я бы ничего не смог»

- Сергей, от таких неординарных акций, как возврат мусора эффект есть? – продолжаю разговор с лидером группы «Матвеевский лес».

- Есть. Хотя мы прекрасно понимаем, что всем таким нехорошим людям мусор мы вернуть не сможем. Ну а с теми, кто попался, и дальше будем поступать таким образом. Зачем же гадить на природе? Тем более, что мы с единомышленниками регулярно устраиваем уборку леса.

- Кто в твоей команде?

- Это самые разные люди, которых объединяет желание сохранить Матвеевский лес, сделать его чище. Это не только жители микрорайона Матвеевка. Ребята стремятся принести пользу. Мы часто устраиваем акции по уборке. Могу сказать, что без них я бы давно уже «сдулся», но есть мощная поддержка, и это вдохновляет.

- Читал в соцсети, что ты раньше занимался боксом.

- Вообще я больше занимался рукопашным боем в спортклубе «Рысь». А боксом – немного, чтобы удар поставить. Особых достижений в спорте нет, им занимаюсь для удовольствия. Ну и чтобы уметь постоять и за себя, а теперь и за Матвеевский лес, за природу. Если нехорошие люди тебя посылают, то ты либо «адекватно» отвечаешь, либо идешь туда, куда тебя послали. Приходится отвечать адекватно. Повторюсь, быдло нормальных слов не понимает. Люмпенов нужно изучать, и общаться на их языке. Уговоры не действуют. Меня и сын в моих делах поддерживает. Я его с собой в лес беру. Вот так.

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Встреча Старого Нового года с иллюминацией в Матвеевском лесу удалась на славу. А установленная на время веревочная лестница имела символический смысл.

«Лестница в небеса. Лестница желаний. Казалось бы - просто конструкция из палок и веревок. Но для кого-то - шанс побороть страх высоты. Кто-то пришел в этот день к нам с детьми. И думаю, что и взрослые, и дети запомнят эти яркие впечатления на всю жизнь. Я видел восторг в их глазах. Верю, что у всех, кто прошел по этой лестнице и загадал желания, они осуществятся. Ведь главное – верить в это» - резюмировал в соцсети необычную акцию Сергей Савченко.

Фото со страницы группы «Матвеевский лес» в Facebook