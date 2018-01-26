На Николаевщине три недели ищут без вести пропавшего 17-летнего парня

В Николаевской области, в селе Баратовка Снигиревского района пропал 17-летний Юрий Пащенко.

Об этом сообщает пресс-служба Службы розыска детей.

Юрий 5 января около 18:00 ушел из дома в гости к товарищу, однако парни в тот день так и не встретились. На данный момент его местонахождение неизвестно. По последней информации, юноша может находиться в городе Херсоне.

Приметы парня: рост 175 см, среднего телосложения, темные короткие волосы, светлые глаза. Одежда: черная куртка, темные джинсы, светлые высокие кроссовки.

Служба розыска просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, или видели его в последнее время, обязательно сообщить на горячую линию «Службы розыска детей» по номеру 116 000.

Напомним, что в Николаеве Ингульский отдел полиции разыскивает пропавшую без вести 23-летнюю Екатерину Кравченко.