Во Львове мужчина открыл стрельбу в подъезде и спрятался от полиции в шкафу

Во Львове патрульные задержали 56-летнего мужчину, который открыл стрельбу в подъезде, а потом спрятался в шкафу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области в Facebook.

Патрульные получили сообщение о выстрелах в подъезде на улице Кобылянской вчера, 25 января, около 17:00. Когда они прибыли на место происшествия, 34-летняя жительница рассказала, что сосед стрелял во дворе дома, в подъезде, угрожал ее сыну и выстрелил в дверь ее квартиры.

По словам заявительницы, затем мужчина забежал в свою квартиру.

"В указанной квартире дверь им открыла хозяйка и позволила войти. Упомянутого мужчину обнаружили в шкафу, в нем также лежал предмет, похожий на пистолет", - отмечается в сообщении.

Злоумышленника доставили в Галицкий отдел полиции. У него изъяли предмет, похожий на пистолет марки Ekol Gediz - А Cal9mm. Предварительная квалификация события - хулиганство.

Напомним, в центре Одессы произошла перестрелка, в ходе которой были ранены трое полицейских. Выяснилось, что устроивший стрельбу оказался активистом «партии Сталина» - его ликвидировали сотрудники полиции.

После этого в больнице умер 27-летний участковый офицерполиции, старший лейтенант Сергей Пригарин, которого ранили во время перестрелки. Он был уроженцем Вознесенска.