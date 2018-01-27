В Генпрокуратуре не обнародуют информацию об арестованном имуществе «семьи» Януковича

Генпрокуратура не предоставляет информацию о том, сколько арестовано имущества соратников экс-президента Виктора Януковича по состоянию на январь 2018 года, хотя в прошлом году прокуратура раскрывала аналогичную информацию.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос Глеба Каневского, главы экспертной организации StateWatch, передает «Украинская правда».

В частности запрашивались перечень и сумма арестованного имущества в пределах и за пределами Украины бывших президента Януковича, министров и их заместителей правительств времен Николая Азарова и Сергея Арбузова, а также народных депутатов всех созывов, которые находятся в розыске МВД.

В ГПУ заявили, что действующим законодательством и внутренними документами Генпрокуратуры не предусмотрено «накопление информации по запрашиваемым критериям» и что составление единого сводного перечня арестованного имущества невозможно без изучения отдельных уголовных производств.

Вместе с тем в сентябре 2017 года на аналогичный запрос в ГПУ предоставили исчерпывающий перечень средств и имущества соратников Януковича, который был опубликован «Украинской правдой».

«ГПУ отказала в информации об арестованном имуществе именно после громких скандалов вокруг неудачно засекреченной спецконфискации денег Януковича. Это может свидетельствовать о попытке скрыть любые детали об активах беглецов, чтобы у общества было меньше вопросов непосредственно к генпрокурору Юрию Луценко», - прокомментировал действия ГПУ Глеб Каневский.

Напомним, ранее сообщалось, что Компания Гонтаревой помогла Януковичу вывести из Украины $1,5 миллиарда.