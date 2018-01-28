На трассе Киев-Чоп грузовик протаранил авто с цирковыми животными

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На трассе Киев-Чоп, в селе Дидилов Каменка-Бугского района Львовской области 26 января грузовик протаранил автомобиль, в котором перевозили цирковых животных.

Об этом пишут в сообществе Варта-1.

«На месте аварии работала патрульная полиция. В результате ДТП погиб конь, которого перевозили в прицепе авто», - отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, по предварительным данным, виновником ДТП является водитель грузовика. 

Напомним, на Полтавщине в ДТП погибли 50 свиней.

Роман Свиридов

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