В Днепре патрульные схватили мужчину за ногу, когда он уже прыгнул из окна

Днепровские патрульные полицейские ухватили за ногу и одежду самоубийцу, когда он уже прыгнул из окна. Спасенного передали психиатрам.

Об этом сообщил пресс-офицер патрульной полиции Днепра Павел Карманов в эфире телеканала «112 Украина».

В ночь с 25 на 26 января на номер «102» позвонила женщина и сообщила, что в квартире по ул. Херсонской человек зовет на помощь. На вызов прибыли патрульные Владимир Шевкун и Александр Радин. Заявительница рассказала, что в квартире ссорится молодая пара.

«Из указанного помещения инспекторы услышали крик. Они не теряли времени. Войдя в него, полицейские увидели, как женщина пыталась удержать мужчину, который стоял на подоконнике. Все случилось мгновенно - человек вырвался у нее из рук и прыгнул вниз. Но, к счастью, полицейские успели ухватить самоубийцу за ногу и одежду. Мужчина свисал с 10-этажного дома. Патрульные держали его около 7 минут. Все это время уговаривали подать руку, чтобы затащить в квартиру. Наконец гражданин согласился», - говорится в сообщении региональной патрульной полиции.

Правоохранители вызвали скорую психиатрическую помощь, мужчину госпитализировали.

В эфире телеканала пресс-офицер Карманов ответил на вопрос, как мужчина объяснил свой поступок:

- Объяснений было несколько. Он говорил и о безработице. Возможно, не последнюю роль сыграло то, что произошла семейная ссора, конфликт, и, возможно, его состояние обострилось во время этого конфликта.

Напомним, в Черновцах патрульный в последний момент спас самоубийцу, прыгнувшего с моста.