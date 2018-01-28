На Николаевщине на месте пожара спасатели обнаружили тело 80-летней пенсионерки

За прошедшие сутки, 27 января, на территории Николаевской области зарегистрировано три пожара в жилых домах. На одном из них найдено тело 80-летней хозяйки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаевской области.

Так, по сообщению спасателей, огневые случаи произошли в Очаковском районе, где спасателям удалось уберечь дом от полного уничтожения, ликвидировав пожар на площади 15 кв.м. и в городе Вознесенске, где горел утеплитель дымохода на площади 3 кв.м.

«Отдельного внимания заслуживает пожар в Николаевском районе. Здесь произошло незначительное возгорание в кухне жилого дома на ул. Гоголя с. Радостный Сад, которое ликвидировано населением до прибытия оперативно спасательного подразделения. Однако при проведении разведки на месте обнаружено тело хозяйки, 1937 г.р. По предварительной информации пожар произошла из-за короткого замыкания электросети от холодильника», - говорится в сообщении.

Всего на ликвидацию пожаров было задействовано 4 единицы техники и 10 человек личного состава.