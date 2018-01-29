В Париже наводнение: уровень воды в реке Сена приближается к своему пику

В Париже уровень воды в реке Сена приближается к своему пику - ожидается, что вода поднимется до отметки 6 метров.

Об этом сообщает Associated Press.

Продолжительные дожди в последние дни вызвали наводнение в Париже и других регионах. Движение речных судов в Париже остановлено, включая туристические круизы.

Некоторые рестораны на Сене погрузились в воду. Дороги и парки у реки - закрыли. Работу прекратил и нижний этаж Лувра.

Подземные воды также просочились в подвалы части домов в Париже. Городские власти предупредили жителей некоторых районов о том, чтобы они обезопасили свои ценные вещи.

В субботу парижские власти сообщили, что наводнение будет не столь мощным, как прогнозировалось ранее. В воскресенье вода достигнет отметки 6 метров. Это уровень, который можно сравнить с наводнением в июне 2016 года (6,10 м), но он очень далек от исторического максимума 1910 года (8,62 м).

В обычное время уровень воды в Сене достигает 1,5 метра.

Сотни людей были эвакуированы вдоль Сены, поскольку наводнения нанесли значительный ущерб в пригородах Парижа. Смертельных случаев и травм зафиксировано не было.