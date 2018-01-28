В Киеве произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей и грузовика – фура загорелась, есть пострадавшие

В воскресение, 28 января, в Киеве на улице Заболотного произошло серьезное ДТП с участием трех легковых автомобилей и одного грузового – после столкновения транспортные средства загорелись.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

«Масштабное смертельное ДТП с пожаром в Киеве на Заболотного: три авто и фура. Сильный пожар. Проезд перекрыт. На месте значительные силы спасателей, 5 скорых», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной ДТП стало то, что грузовик нарушил ПДД и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя авто: «Lanos» и два «Mercedes».

По информации телеканала «112 Украина», есть информация о двоих пострадавших – это водитель и пассажир одного из трех легковых автомобилей. Они отказались от медицинской помощи, у них ушибы.

Первоначальная информация о погибшем пока что не нашла своего официального подтверждения.