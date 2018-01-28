В Николаеве столкнулись троллейбус и хлебовоз: водитель грузовика потерял «будку» с товаром и сбежал с места ДТП

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В воскресенье, 28 января, на проспекте Героев Украины (Героев Сталинграда) в Николаеве столкнулись троллейбус №9 и грузовик, перевозящий хлеб. 

Об этом сообщает издание Новости-Н.

«Троллейбус двигался по проспекту Героев Украины (Героев Сталинграда) со стороны улицы Школьной, он остановился, чтобы высадить пассажиров, на остановке возле супермаркета «Метро». Проезжавший мимо хлебный фургон «будкой» зацепил троллейбус. В результате столкновения автомобиль потерял «будку», - сообщает издание.

После столкновения водитель грузовика скрылся с места происшествия. Вскоре водитель был задержан полицейскими в районе Ракетной Рощи. Как отмечает издание, по словам свидетелей, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Чернигове маршрутка столкнулась с троллейбусом

Александра Ющишена-Вязникова

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