В Николаеве столкнулись троллейбус и хлебовоз: водитель грузовика потерял «будку» с товаром и сбежал с места ДТП

В воскресенье, 28 января, на проспекте Героев Украины (Героев Сталинграда) в Николаеве столкнулись троллейбус №9 и грузовик, перевозящий хлеб.

Об этом сообщает издание Новости-Н.

«Троллейбус двигался по проспекту Героев Украины (Героев Сталинграда) со стороны улицы Школьной, он остановился, чтобы высадить пассажиров, на остановке возле супермаркета «Метро». Проезжавший мимо хлебный фургон «будкой» зацепил троллейбус. В результате столкновения автомобиль потерял «будку», - сообщает издание.

После столкновения водитель грузовика скрылся с места происшествия. Вскоре водитель был задержан полицейскими в районе Ракетной Рощи. Как отмечает издание, по словам свидетелей, у водителя были явные признаки алкогольного опьянения.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Чернигове маршрутка столкнулась с троллейбусом