На Сумщине во время охоты застрелили замглавы РГА

Иван Легкий В Сумской области во время охоты застрелили заместителя председателя Лебединской районной государственной администрации, депутата Лебединского райсовета Ивана Легкого.

Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Эльвира Биганова, передает «112 Украина».

- Сообщение о том, что в лесном массиве с. Московский Бобрик на охоте в результате выстрела погиб человек, поступило сегодня в дежурную часть в 10:38. На место происшествия выехала и сейчас там работает следственно-оперативная группа. Погибшему мужчине 60 лет. Он является депутатом Лебединского райсовета, также - заместителем председателя Лебединской районной администрации, - сказала Биганова.

По ее данным, мужчина погиб мгновенно.

- По данному факту полицией уже начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Убийство», в рамках которого следователи устанавливают все обстоятельства и причины гибели мужчины. Допрашиваются сейчас все, кто с ним был, - добавила пресс-секретарь районной Нацполиции.

Напомним, ранее на Николаевщине отдали под суд пьяного охотника, случайно выстрелившего из ружья в 9-летнюю девочку.