«Не справился с управлением», – в полиции рассказали детали масштабного ДТП в Киеве

Причиной масштабного ДТП, которое произошло в воскресенье, 28 января, в Киеве на улице Академика Заболотного, стало то, что водитель грузового автомобиля «Scania» не справился с управлением.

Об этом сообщает патрульная полиция Украины на своей странице в Facebook.

Напомним, в результате ДТП сгорели три легковых автомобиля и один грузовой.

В полиции отмечают, что водитель грузовика «Scania» на перекрестке улиц Академика Заболотного и Ивана Сирко не справился с управлением и въехал в металлическую опору на разделительной полосе.

«От удара металлическая конструкция (весом около 6 тонн), которую перевозили в кузове грузовика, полетела вперед и снесла кабину авто. Кабина оказалась на встречной полосе и моментально вспыхнула огнем, который перекинулся еще на несколько автомобилей», – рассказали патрульные.

В результате огнем уничтожено четыре автомобиля, включая грузовик «Scania».

Участники ДТП были осмотрены медиками на месте аварии, от госпитализации они отказались.

На водителя Scania оформлено административные материалы по ст. 124 КоАП («Совершение ДТП»).