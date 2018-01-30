В Николаеве полиция разыскивает свидетелей нескольких ДТП, участники которых скрылись с места аварии

Управление патрульной полиции Николаевской области разыскивает свидетелей четырех дорожно-транспортных происшествий, участники которых скрылись с места.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.

Отделом розыска и обработки материалов ДТП Управления патрульной полиции разыскиваются нижеперечисленные транспортные средства.

Разыскивается легковой автомобиль «ВАЗ 2105» или «ВАЗ 2107» белого цвета, водитель которого 24 января в Николаеве около 10:33 на улице Московская, в районе дома 37, совершил наезд на автомобиль «MAZDA 6», после чего покинул место происшествия.

Также разыскивается легковой автомобиль, с фрагментом номерного знака 9271АТ, темного цвета, который подозревается в совершении ДТП, произошедшего 19 января около 06:00 на улице Чкалова, в районе дома 50, с полуприцепом «VAN HOOL» автомобиля «RENAULT». После чего водитель неустановленного транспортного средства скрылся с места аварии.

Кроме этого, сотрудниками патрульной полиции разыскивается автомобиль «MERCEDES - BENZ MB 100» красного цвета, водитель которого 20 января около 23:10 на улице Шоссейная, в районе дома 14-А, совершил наезд на «HONDA ACCORD», после чего также покинул место происшествия.

Отмечается, что также разыскивается легковой автомобиль «ВАЗ 2121» («НИВА») белого цвета, водитель которого 19 января около 20:00 на улице Измалкова в районе дома 7, наехал на припаркованный автомобиль «MAZDA 323», и скрылся с места происшествия.

«Отдел розыска и обработки материалов ДТП УПП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые имеют любые сведения о вышеуказанным дорожно-транспортным приключениям или месте нахождения разыскиваемых транспортных средств, сообщить по телефонами 063 956 66 67, 063-148-55-43, (0512) 53-18-44, 102 или же обратиться по адресом: г. Николаев, ул. Новозаводская 1б/1, каб. 113», – говорится в сообщении.

Напомним,что в Николаеве полиция разыскивает свидетелей ДТП, участник которого скрылся с места аварии.