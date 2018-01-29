На Киевщине 20-летний парень угнал скорую помощь и застрял в сугробе

В Броварах Киевской области 20-летний молодой человек похитил автомобиль медицинской помощи в то время, как водитель ненадолго отлучился.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции в Facebook.

Водитель вызвал полицию и самостоятельно пытался догнать служебный автомобиль. Однако, далеко уехать угонщику не удалось - автомобиль застрял в сугробе снега. Приехавшие на место правоохранители задержали хулигана - им оказался 20-летний житель села Большая Александровка.

«Задержанный молодой человек вел себя неадекватно. На вопрос полицейских, зачем ему нужен автомобиль скорой медицинской помощи, предоставить исчерпывающий ответ он не смог», - отмечается в сообщении.

Назначен ряд экспертиз на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови угонщика авто. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, в Харькове полиция задержала военнослужащего, который угнал автомобиль вместе с водителем.