При допуске к гостайне СБУ не проверяла Насирова на наличие гражданств других государств

При допуске главы Государственной фискальной службы Романа Насирова к государственной тайне в Службе безопасности Украины не проверяли информацию о наличии у него гражданства и подданства других государств.

Таков был ответ Департамента охраны гостайны СБУ на обращение проекта «Марлин», пишет «Украинская правда».

«Выяснение наличия у гражданина Украины гражданства (подданства) других государств во время проведения органами СБУ такой проверки законодательством о государственной тайне не предусмотрено», — говорится в документе, подписанном начальнико департамента Сергеем Болдырем.

Напомним, в марте 2017 главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова задержали по так называемому «газовому делу Онищенко».

Насирову вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям нардепа Александра Онищенко и нанесение убытков государству на два миллиарда гривен. С 3 марта Насиров был отстранен от должности главы ГФС. Период с 7 по 16 марта Насиров провел за решеткой СИЗО, пока его жена не внесла залог в размере 100 миллионов гривен.