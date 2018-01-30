На Харьковщине на трассе перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Во вторник, 30 января, на дороге Чугуев - Меловое в Харьковской области перевернулся рейсовый автобус с 12 пассажирами.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области.

Четверо из них получили травмы: у одной женщины диагностировали сотрясение мозга, еще три человека отделались ушибами разных частей тела. Остальные пассажиры и водитель не пострадали.

По предварительным данным, 64-летний водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Автобус упал на бок в кювет.

Обстоятельства аварии уточняются. Местные СМИ пишут, что причиной аварии стал резкий порыв ветра.

Напомним, на трассе Днепр-Николаев перевернулся рейсовый автобус, пострадали два человека.