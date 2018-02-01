«Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи»: на Николаевщине горела баня

В Первомайске Николаевской области 30 января спасатели тушили пожар бани на территории частного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре на территории частного домовладения по улице Черноморцев спасателям поступила в 9:39. По прибытию на место дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части выяснил, что огнем охвачена баня на площади 20 квадратных метров.

В 9:54 пожар был локализован, в 10:20 - ликвидирован. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. К тушению привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники ГСЧС.

Напомним ранее сообщалось, что 28 января спасатели Николаевщины дважды привлекались к тушению пожаров: горели баня, дровник, уборная и крыша жилого дома.