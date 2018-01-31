На Киевщине задержали чиновника РГА, вымогавшего взятку в 100 тысяч долларов

Правоохранители задержали начальника юротдела одной из райгосадминистраций Киевской области по подозрению в вымогательстве 100 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

По ее словам, чиновнику уже сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Пресс-секретарь рассказала, что взятку чиновник требовал за выдачу документов об аренде земель рекреационного назначения, водного фонда и невостребованных паев на территории Переяслав-Хмельницкого района.

Теперь чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаевском горсовете на взятке в $1,5 тысячи задержан посредник – нес в управление архитектуры.