В Николаеве ВАЗ догнал маршрутку - пострадало два человека

В Николаеве ВАЗ врезался в маршрутку в результате чего пострадало два человека.

Об этом сообщает издание "Новости Н".

Как пишет издание, ДТП произошло вечером в среду, 31 января, на трассе вблизи микрорайона Большая Корениха.

"Маршрутка ехала по трассе со стороны Варваровки в направлении Большой Коренихи. Сразу за остановкой «Пионерлагерь» сзади маршрутку на полном ходу «догнал» автомобиль ВАЗ 2108", - пишет издание.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель ВАЗа и женщина - пассажир маршрутки. Водитель от медицинской помощи отказался, а женщину карета «скорой помощи» увезла в больницу.