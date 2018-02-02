В Центральном районе Николаева горела деревянная пристройка: спасатели не допустили распространения огня на дом

В среду, 31 января, в Центральном районе Николаева спасатели выезжали на пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре по улице Сотый квартал поступила в службу спасения в 23:44 от дочери владелицы дома.

По сигналу выехали отделения 2-й Государственной пожарно-спасательной части, аварийно-спасательного отряда специального назначения и дежурная смена оперативно-координационного центра.

На месте выяснилось, что горит деревянная пристройка к жилому дому на площади 20 кв.м и существует угроза распространения пламени на дом. В 00:05 пожар был локализован, 00:15 - ликвидирован, его причина устанавливается. От ГСЧС привлекалось три единицы техники и 12 человек личного состава.

Напомним, что 25 января в Ингульском районе Николаева спасатели ликвидировали пожар пристройки к двухэтажному зданию на улице Строителей.