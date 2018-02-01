В селе на Николаевщине горела квартира в жилом доме

Утром 1 февраля в селе Трикраты Вознесенского района произошел пожар в квартире в двухэтажном доме.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Информация о пожаре на улице Привокзальной на линию «101» поступила в 2:32. По вызову выехали отделения 12-й Государственной пожарно-спасательной части и местной пожарной охраны «Александровка».

По прибытию установлено, что на кухне в квартире огнем частично охвачены бытовые вещи (холодильник и стол). Пожарные оперативно потушили пламя, не допустив опрокидывание на смежные комнаты. В 3:13 пожар площадью 5 квадратных метров локализовали, в 3:39 - ликвидировали, его причина устанавливается.

К тушению привлекались две единицы техники и семь человек личного состава.

Напомним, что в Новобугском районе Николаевщины 22 января спасатели тушили пожар в частном доме.