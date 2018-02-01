На Львовщине мужчина пытался поджечь себя в помещении банка

Во Львовской области 34-летний мужчина облился бензином в помещении банка и попытался поджечь себя и учреждение.

Об сообщило местное издание «Над Бугом».

Отмечается, что инцидент произошел утром 1 февраля в Червонограде на ул. Сокальский, 6, где расположено отделение «Кредобанка».

По информации журналистов, мужчина в 10:15 зашел в отделение банка с канистрой, после чего облил себя и помещение бензином. На место происшествия сразу вызвали спасателей и правоохранителей.

В полиции ZAXID.NET подтвердили, что такой случай действительно был и правоохранители помешали мужчине совершить поджог.

- На место происшествия прибыли правоохранители, которые помешали мужчине совершить поджог. Сейчас он находится в отделении полиции, где выясняют все обстоятельства инцидента. Правоохранители уже установили его личность - это 34-летний местный житель, - рассказала пресс-секретарь Нацполиции Львовской области Светлана Добровольская.

По информации издания, мужчина является клиентом этого банка и устроил такую акцию протеста, поскольку был недоволен условиями кредита.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который в банке пытался положить себе на счет 300 тысяч фальшивых гривен