На Николаевщине на берегу лимана нашли боевую гранату

В селе Дмитровка Очаковского района на берегу лимана нашли гранату РГД-5.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Гранату нашли сотрудники отдела пограничной службы «Очаков» во время патрулирования. Осмотрев взрывчатку, специалисты взрывотехнической службы сделали вывод, что транспортировка гранаты может нести угрозу взрыва. Поэтому приняли решение об обезвреживании гранаты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевском районе мужчина нашел мешок с корпусами от гранат типа Ф-1.